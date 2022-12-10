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Emine Erdoğan 6 yaşında cinsel istismara uğrayan kızla ilgili açıklamada bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından çocuk istismarına ilişkin yaptığı açıklamada, " Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 20:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın eşi Emine Erdoğandan çocuk istismarı açıklaması

Emine Erdoğan 6 yaşında cinsel istismara uğrayan kızla ilgili açıklamada bulundu
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Türkiye gündemini bir süredir meşgul eden ve özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerinden büyük tepkilerle karşılaşan 6 yaşında evlendirilen H.K.G'nın durumuyla ilgili devlet yetkilileri açıklamalarda bulunuyordu.

Konuyla ilgili bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Emine Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."

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A.Aydın
10.12.2022 20:22
Suçlulara kim, neden, işlem yaptırmıyor? kim göz yumuyor,kim koruyor? kim sessiz kalıyor? Bu söylediklerinizin muhattabı kim?  
 
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