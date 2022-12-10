﻿Emine Erdoğan 6 yaşında cinsel istismara uğrayan kızla ilgili açıklamada bulundu

Türkiye gündemini bir süredir meşgul eden ve özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerinden büyük tepkilerle karşılaşan 6 yaşında evlendirilen H.K.G'nın durumuyla ilgili devlet yetkilileri açıklamalarda bulunuyordu.

Konuyla ilgili bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Emine Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."