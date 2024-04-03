6 yaşındaki kızı taciz edene iyi hal indirimi. Adalet bunun neresinde?

Şu anda 17 yaşında olan M. Ş., 11 yaşındayken İngilizce öğretmenine, kızıyla ders çalışmak için evlerine gittiği alt komşusu Mustafa E.'nin, 6 yaşından itibaren kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Durumun, M.Ş.’nin ailesine bildirilmesi ve şikayette bulunulmasıyla birlikte, şahıs hakkında dava açıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ VERİLDİ

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Mustafa E.'ye, “çocuğun cinsel istimarı” suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Verilen ceza, sanığın duruşmalardaki tavırları göz önünde bulundurularak 10 yıl 5 aya düşürüldü.

Sanığa verilen ceza, istinaf mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulunurken, duruşma çıkışında sanık Mustafa E. ile M.Ş.'nin yakınları arasında arbede çıktı.

1 GÜN BİLE TUTUKLU KALMADI

Dosyanın Yargıtay’da olduğunu ve cezanın onanıp sanığın tutuklanmasını beklediklerini ifade eden M.Ş.'nin annesi Ayfer Ş., şahsa iyi hal indirimi yapılmasına ve yargılama aşamasında 1 gün bile tutuklu kalmayan sanığın, ceza kesinleşmediği için hala tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Ayfer Ş., Mustafa E.’nin kızının , kendi kızının arkadaşı olduğunu ve ders çalışmak için evlerine gittiğini belirtti ve "Kızım önce korktuğu için bize söylemedi. Biz hemen dava açtık. İlk avukatımız, sanık tehdit ettiği için davayı bıraktı. Ama biz hala tehdit ediliyoruz. Ben duruşma çıkışında darp edildim.” İfadelerini kullandı.

Kızının, okulda öğretmenine durumu ağlayarak anlattığını söyleyen Ayfer Ş., “Dava 7 yıldır sürdüğü için psikolojimiz bozuldu. O evden çıkıp kiraya verdik. Kiracım tehdit edildi, camlarım kırıldı. Bir an önce tutuklansın, çocuğum da biz de rahata kavuşalım. Benim başka bir isteğim yok. Bir başka çocuğun daha canı belki de yanmıştır. Sanık her gün bizi tehdit ediyor. Yargıtay'ın bir an önce karar verip sanığın tutuklanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Avukat Sultan Penez Abay, konu hakkında, "Sanık tazminatların 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Ancak tüm taleplerimize rağmen Aile Bakanlığı'nın dosyasına katılma talebiyle şikayetçi olmasına rağmen Kişilerin yine tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi, serbest bırakıldı.” dedi.

Şahsın yargılandığı süre boyunca aileyi tehdit, hakaret, yaralama, ısrarlı takip suçlarını işlediğini ifade eden Abay, “Bu suçlar karşılığında şikayeti almanıza rağmen sanık alınan cezalar sonucunda tutuklanmadı. Mağdur kız çocuğu 18 yaşına girmek üzere, 6 beri süregelen 11 yaşında tespit edilen bir istismar söz konusuydu. Neredeyse artık reşit olacak. Ancak sanık hala tutuklanmadı" açıklamasında bulundu.