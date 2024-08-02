6 yaşındaki oğlunun ellerini iple bağlayarak işkence etti

Kaynak: DHA
6 yaşındaki oğlunun ellerini iple bağlayarak işkence etti

Düzce'de bir baba, annesiyle birlikte 6 yaşındaki oğlu A.E.A.’nın ellerini iple bağlayarak işkence etti. O anlar komşuları tarafından gizlice cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir baba annesiyle beraber 6 yaşındaki oğlu A.E.A’nın önce ellerini iple bağladı ardından da işkence etmeye başladı. 6 yaşındaki çocuğun işkenceye maruz kaldığını fark eden komşular, cep telefonu kamerasıyla olayı anbean kaydetti.

Evin bahçesinde kayıt altına alınan görüntülerde, elleri iple bağlanan çocuğun babaannesi S.A. ve babası T.A. tarafından işkence gördüğü ve hakarete maruz kaldığı anlar yer aldı.

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EKİPLER ÇOCUĞU ELLERİ BAĞLI HALDE BULDU

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri durumu Akçakoca Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri’ne haber verdi. Ekipler, evde çocuğu elleri bağlı halde buldu.

BABANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Olayın görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, kanıt olarak alındı. Babaanne S.A. ve baba T.A. ekipler tarafından gözaltına, çocuk ise koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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