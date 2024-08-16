6 yıl 9 ay hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’ın paylaşımı gündem oldu

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6 yıl 9 ay hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’ın paylaşımı gündem oldu

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Olaylı derbi sonrası hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe forması giydiği bir fotoğrafı paylaşan sarı-lacivertli futbolcunun bu gönderisi, birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in geçen sezon 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran “müşteki”, futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü eski doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal “şüpheli” olarak yer aldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, 5 şüphelinin “vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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