60 dönüm kül oldu



60 dönümlük alanın küle döndüğü yangın, Bursa'nın İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesindeki ekin tarlasında gerçekleşti. Tarlanın üstünden geçen enerji nakil hattı kablosu nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı koptu. Kopan elektrik kablosundan çıkan ark ekin tarlasında yangına neden oldu. Yangın kısa zamanda hızla büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu buğday ekili 60 dönüm alan yandı.