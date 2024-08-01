60 kilosundan 1 kilo çıkıyor 600 liraya satılıyor

Türkiye’nin lavanta üretiminin yüzde 90’ının karşılandığı Isparta’daki Kuyucak köyünde lavanta yağı üretimi başladı. Başta kozmetik olmak üzere farklı alanlarda kullanılan lavanta yağının kilosu 500 ile 600 lira arasında değişiyor. 1 kilo lavanta yağı üretimi için 60-65 kilo lavanta kullanılıyor.

Köyde lavanta yağı üretimi yapan İsmail Tezcan, üretim sürecini şöyle anlattı:

"Bu yıl mevsim normallerine göre 20 gün erken geldi lavantalarımız ve çiçeği hemen döktüler yağışlardan sonra dolayı da grileşmeye başladılar. Şu anda olgunlaşma dönemindeyiz, hasat dönemindeyiz. Biz yapılan hasatları üç şekilde değerlendiriyoruz. Kuru yapıyoruz çiçeğini alıyoruz, ikinci olarak demet olarak hazırlıyoruz çiçekçilere sunuyoruz üçüncü olarak da yağını çıkartıyoruz.

Şu anda 280-300 kilogram kapasiteli kazanlarımız. Bu kazanlarda günlük yaklaşık iki buçuk üç ton lavanta işleme kapasitemiz var. İşlediğimiz üç ton lavantadan günlük 50-55 kilogram günlük bir yan çıkarıyoruz."