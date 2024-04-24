60 yaşında harika görünmenin 2 sırrını açıkladı. Kadın 60 yaşında olduğunu söyledi muhabir şok oldu

Bir sokak röportajı gündeme damga vurdu. Yabancı bir ülkede muhabir yoldan geçen bir kadına yaşını sorur ve aldığı cevapla muhabir dahil izleyenler de şoke olur.

Muhabir yoldan geçen bir kadına “kaç yaşındasınız?” diye sordu.

Kadın ise “Ben yaşlıyım 60 yaşındayım” cevabını verdi. Muhabir hemen bunun sırrını sorarark şöyle dedi:

60 yaşında bu kadar harika görünmenin sırrı nedir?

Kadın ise şöyle cevap verdi:

Bağırsaklarınıza ve midenize iyi bakın. İçine ne koyarsan daha sonra dışarda onu görürsün. Genç nesil bunu düşünmüyor. Ama 20 yaşında verdiğimi zararı 35 yaşından sonra göreceğiz.

Muhabir ise kadının lafını şöyle böyle:

Tamam o zaman yediklerimize dikkat edelim. Bu çok önemli.

Tekrar söz alan kadın bunu çok önemli olduğunu belirterek “Ne okuduğunuz beyninize ne girdiği ne düşündüğünüz zihninizi neye verdiğiniz hayatta sahip olacağınız sonucu belirleyen şeydir.” dedi.

Muhabir bu konuyu daha çok açmasını istedi. Kadın tekrar söz alarak şöyle dedi:

Okuduklarımız ya da aşık olduklarımız beynimizin odaklanacağı şeylerdir. Yani eğer kötü bir şeye şiddete kötü bir arkadaşlığa ya da başarısız bir aşka odaklanırsak bu bizi aşağı çekecektir. Yani aslında bu sizi çok hızlı yaşlandıracaktır.

Video sosyal medyada viral oldu.