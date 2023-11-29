600 yıllık kudretli bir şifa deposu

Kudret narı nedir, ne işe yarar, çok az bilinen yararları neler? İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
600 yıllık kudretli bir şifa deposu

Pek çok hastalığa iyi geldiği bilinir. Pütürlü ve yeşil bir dış yüzeye sahip olan kudret narı kesildiğinde içinden kırmızı renkli çekirdekleri çıkar. Afrika, Asya, Güney Amerika, Karayip Adaları ve Amazonlarda yetişen tropikal bir bitki olan kudret narı ülkemizde Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde yetiştirilir…

Kudret narının dünyaya yayılması 600 yıl önce başlamıştır. Olgunlaşmadan önceki hali, salatalık veya yeşil bibere benzer. Olgunlaşınca, parlak kırmızı renge döner ve iri taneli çekirdekleri oluşur. Bazı bölgelerde çekirdekleri de şifalı olarak kabul edilir ve tüketilir.

Ülser, gastrit ve reflü gibi mide hastalıklarının tedavisindeki kullanımı çok yaygın Çekirdekleri çıkarılarak taze ve olgun hali ezilip bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Zeytinyağı içerisine koyulan kudret narı ağzı kapatılarak cam bir kavanozda güneş görmeyecek biçimde 6 ay bekletilir. Bekletilen kudret narı, özellikle sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı bal ile birlikte tüketilir. Aynı zamanda harici olarak da yara, kesik ve yanıklara da sürülebilen karışım, tedavi süresini kısaltır.

Özellikle kadınlarda rahim ve vajina yaralarının iyileşmesinde önemli rol oynayan kudret narı karışımı, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de oldukça etkilidir. Antioksidan içeri ile bağışık sisteminin güçlenmesini sağlayan besin antibiyotik etkisiyle dikkat çekicidir. Kanser hücresi oluşumunu önler ve gastrit, ülser gibi mide problemlerinin oluşmasını engeller.

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