Dünyanın en yaşlı insanı 'uzun yaşamının sırrı bu iki besinde saklı' dedi. 129 yaşına girdi

"Dünyanın en yaşlı insanı" Johanna Mazibuko geçtiğimiz günlerde 129 yaşına bastı.

Mazibuko ortalama insan ömrünün üstünde bir yaşam süresinde yaşadığının farkındalığıyla kişilere bazı önerilerde bulundu.

Güney Afrikalı Johanna Mazibuko bir mısır çiftliğinde doğdu ve 12 kardeşin en büyüğü olduğunu açıkladı.

Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Çocukluğunu tam olarak hatırlayamadığını belirten Mazibuko, çiftliklerde çekirge istilası olduğu zamanlarda bazıların yakalayıp yediklerini ve tadının da ete benzediğini belirtti.

UZUN YAŞAMIN SIRRI BU İKİ BESİNDE SAKLI

Büyürken ise yediği besinler arasında taze süt ile yabani ıspanak olduğunu söyledi. İngiliz gazetesi Mirror, yaşlı kadının 129. doğum gününü görmesinde bu besinlerin yardımcı olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Artık modern yiyecekler yediğini söyleyen Mazibuko, küçüklüğünün yemeklerini çok özlediğini de sözlerine ekledi.

Hatırlayamadığı bir yaşta yaşlı bir dul ile evlendiğini söyleyen kadın, kocasının kendisine çok iyi baktığını da söyledi.

Mazibuko'nun 2'si hayatta 7 çocuğu var. Ayrıca 50 kadar torunu ile torununun torunu da ailesinde yer alıyor.

Evlendikten sonra çiftliklerde çalışarak geçimini sağladığını söyleyen yaşlı kadın, "Yetiştirdiğimiz şeylerle geçinirdik. Erzakları satıp para kazanırdık" ifadelerini kullandı.