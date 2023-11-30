Dünyanın en yaşlı insanı 'uzun yaşamının sırrı bu iki besinde saklı' dedi. 129 yaşına girdi

Güney Afrika'da yaşayan Johanna Mazibuko geçtiğimiz gün 129. yaşını kutladı. 'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan Mazibuko, nasıl bu kadar uzun yaşadığının sırrını açıkladı. İki besin önerisinde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyanın en yaşlı insanı 'uzun yaşamının sırrı bu iki besinde saklı' dedi. 129 yaşına girdi

"Dünyanın en yaşlı insanı" Johanna Mazibuko geçtiğimiz günlerde 129 yaşına bastı.

Mazibuko ortalama insan ömrünün üstünde bir yaşam süresinde yaşadığının farkındalığıyla kişilere bazı önerilerde bulundu.

Güney Afrikalı Johanna Mazibuko bir mısır çiftliğinde doğdu ve 12 kardeşin en büyüğü olduğunu açıkladı.

Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Çocukluğunu tam olarak hatırlayamadığını belirten Mazibuko, çiftliklerde çekirge istilası olduğu zamanlarda bazıların yakalayıp yediklerini ve tadının da ete benzediğini belirtti.

UZUN YAŞAMIN SIRRI BU İKİ BESİNDE SAKLI

Büyürken ise yediği besinler arasında taze süt ile yabani ıspanak olduğunu söyledi. İngiliz gazetesi Mirror, yaşlı kadının 129. doğum gününü görmesinde bu besinlerin yardımcı olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Artık modern yiyecekler yediğini söyleyen Mazibuko, küçüklüğünün yemeklerini çok özlediğini de sözlerine ekledi.

Hatırlayamadığı bir yaşta yaşlı bir dul ile evlendiğini söyleyen kadın, kocasının kendisine çok iyi baktığını da söyledi.

Mazibuko'nun 2'si hayatta 7 çocuğu var. Ayrıca 50 kadar torunu ile torununun torunu da ailesinde yer alıyor.

Evlendikten sonra çiftliklerde çalışarak geçimini sağladığını söyleyen yaşlı kadın, "Yetiştirdiğimiz şeylerle geçinirdik. Erzakları satıp para kazanırdık" ifadelerini kullandı.

oo.png

qq.png

yy.png

İlgili Haberler
Koruma altındaki kum zambakları kuvvetli rüzgardan zarar gördü
Koruma altındaki kum zambakları kuvvetli rüzgardan zarar gördü
600 yıllık kudretli bir şifa deposu
Mendile bir damla döküp koklamanız yetiyor. Burun tıkanıklığını şıp diye kesiyor
Mucize otun yaprakları bile şifa deposu. Romatizmaya iyi geliyor
Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun Şifalı Bitkiler
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi Dünya
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu Dünya
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız Gündem
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti. Magazin
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti.
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı Kültür Sanat
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı