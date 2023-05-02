63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 63 yaşındaki adam eşi tarafından evinde ölü bulundu.

63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İHA'nın haberine göre, Olay, Dumlupınar Mahallesi Ozan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sedat Yılmaz (63), tedavisinin ardından gece saatlerinde geldiği evinde, eşi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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