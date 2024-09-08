672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu

Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar arasındaki heyecanlı mücadele devam ediyor. "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilinen ve Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 1540 pehlivan dualı çayırda kispet giyip kol bağladı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesinde çeyrek finale yükselen isimler şunlardı: Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Orhan Okulu.

Kura çekimi sonucunda başpehlivanlar şu eşleşmelerde mücadele etti:

Hamza Özkaradeniz vs. Ali İhsan Batmaz

Enes Doğan vs. Erkan Taş

İsmail Koç vs. Orhan Okulu

İsmail Balaban vs. Feyzullah Aktürk

Yapılan mücadelelerin sonunda, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk yarı finale yükseldi.

Geçtiğimiz iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz, sakatlığı nedeniyle bu yılki güreşlere katılamadı. Ayrıca, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, bu yılki Elmalı Güreşleri'ne üçüncü turda Ali İhsan Batmaz'a yenilerek veda etti.