7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu

Tüketici hakem heyetleri bu yılın 7 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu.

KAYNAK: AA
7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlıyor. Bu çalışmalarla yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılırken, bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden, tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 402 bin 110 başvuru yapıldı, 393 bin 768 uyuşmazlık karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri 1,9 milyar lira olarak hesaplandı.

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Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını rahatlıkla tüketici hakem heyetlerine iletebiliyor.

Bu kapsamda, 2023'ün 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 65'ine karşılık gelen 262 bin 317'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

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Söz konusu ​7 ayda heyetlere yapılan başvurular, ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, ilk sırada yüzde 12,31 ile "ayakkabı" ürünlerine yönelik şikayetler yer aldı. Bunu yüzde 5,93 ile "kredi kartı üyelik ücreti", yüzde 5,34 ile "cep telefonu", yüzde 4,65 ile "kıyafet", yüzde 4,64 ile "internet abonelikleri", yüzde 3,6 ile "mobilya" ve yüzde 2,72 ile "GSM aboneliği" izledi.

Sektörel bazda aynı dönemde en çok yüzde 56,59 ile "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 11,51 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 11,09 ile "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvurular takip etti.

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Bakanlık, tüketici hakem heyetlerine başvuru yöntemlerinin rahat ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayarak, tüketiciler, satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanacak problemlerin hızlı bir şekilde çözümlenmesi, ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin en hızlı ve etkin şekilde giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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