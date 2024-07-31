7 aylık hamile sporcu olimpiyata damgasını vurdu

Kaynak: AA
7 aylık hamile sporcu olimpiyata damgasını vurdu

Paris'te mücadele eden 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, olimpiyata damgasını vurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen okçuluk yarışlarına 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova damgasını vurdu.

İlk maçında Çinli Qixuan An'ı 6-5 yenen Ramazanova'yı seyirciler uzun süre alkışladı.

34 yaşındaki sporcu son 32 turunda ise Alman okçu Michelle Kroppen'e 6-2 mağlup olarak elendi.

Ramazanoca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

7 aylık hamile olduğunu belirten Ramazanova, şöyle konuştu:

"Bebeğin sağlığı yerinde. Hamileyim ama olimpiyatlara da her zamanki gibi hazırlandım. Hamile olmam, antrenmanlara etki etmedi. Seyirciler çok destek verdiler. Son atışlarda 10 atsaydım daha çok alkış gelirdi. Devamını getirmek isterdim ama yapamadım. Olimpiyat Köyü'nde sadece okçuları görüyorum. Mete Gazoz son etabında 30 attı. Ben de onun gibi 30'la devam etmeyi çok istiyordum ama olmadı."

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