7 kadınla birden evlendi. Bütün ülke bu düğünü konuşuyor

Uganda'da Mukono bölgesindeki bir köyde, iş insanı, 7 kadınla birlikte evlendi.

Hacı Habib Nsikonnene adındaki iş insanı, evinde yüzlerce kişinin katıldığı düğün gerçekleşmeden önce yedi eşiyle "evlilik yemini" ederek bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.

Köy halkı, "tarihi bir düğün olayına" tanıklık ettiklerini belirterek, kadınlardan ikisinin kız kardeş olduğunu söyledi.

İsimleri Rashidah, Aisha, Fatuma, Shanifah, Mariam, Zainah ve Aisha olarak bilinen 7 kadın, her birinin isimlerini taşıyan özel plakalarla bekleyen Super Custom minibüslere bindirilerek konvoya çıkarıldı.

Dini törenin ardından Nsikonnene ve eşleri, evlerine dönmeden önce birçok kasabada büyük bir konvoy ile gezdi. Eşlerinden birinin yedi yıldır kendisiyle birlikte olduğunu belirten Nsikonnene, düğünde yaptığı konuşmada eşlerine kendisine "sadık kaldıkları" için teşekkür etti.

‘BUNUN SON OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM’

"Eşlerim, kendi aralarında kıskançlık yapmazlar" diyen Nsikonnene, daha fazla kadınla evlenmek istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Onları ayrı ayrı tanıştırdım ve büyük, mutlu bir aile oluşturmak için hepsiyle birden evlenmeye karar verdim. Hâlâ genç bir adamım ve yakın gelecekte, Tanrı'nın izniyle, bunun bir son olduğunu söyleyemem."

SÜLALE BOYU ÇOK EŞLİLER

Nsikonnene'nin babası Hacı Abdul Ssemakula, ailede "çok eşliliğin sülale boyu" olduğunu söyledi.

Ssemakula, "Büyükbabamın tek bir evde altı eşi vardı. Rahmetli babamın beş eşi vardı ve benim de bir evde yaşayan dört eşim var" dedi.