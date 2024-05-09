TV Yayın akışı 9 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 9 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?
Her gün televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli yapımlar ve reyting rekorları kıran programlar seyircilerle buluşuyor. Vatandaşlar, hangi kanalda hangi yapımların ekranlara geldiğini merakla araştırırken, sizler için bu sorunun cevabını derledik. İşte, 9 Mayıs Perşembe günü televizyonların yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Aziz

3639990-1920x1080.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Maraşlı

821x465-esra-erolda-1646150671118-1683273846.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

6343bf8d3ab16610500636d6.webpSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü

saklabeni.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

sr-383258196593c438b9739.jpg

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:00 Uğurlugiller
06:40 Balkan Ninnisi
07:10 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:10 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye

images.jpeg

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

scale.png

İlgili Haberler
TV Yayın akışı 8 Mart Çarşamba. Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 7 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 6 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 5 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 4 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 3 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 2 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?
Yayın akışı 1 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?
Son Haberler
Borsada bomba gelişme! İki banka temettü dağıtmama kararı aldı Ekonomi
Borsada bomba gelişme! İki banka temettü dağıtmama kararı aldı
Ayazlar çetesi çökertildi. Bakan açıkladı Gündem
Ayazlar çetesi çökertildi. Bakan açıkladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Öldürülen okul müdürünün cenazesinde müftüden 'göçmen' savunması Gündem
Öldürülen okul müdürünün cenazesinde müftüden 'göçmen' savunması
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı görüntü! Çakarlı Audi marka araç kimin çıktı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı görüntü! Çakarlı Audi marka araç kimin çıktı
Fatih Portakal canlı yayında çılgına döndü. CHP'li isme ateş püskürdü. Bazılarında hiç utanma yok Gündem
Fatih Portakal canlı yayında çılgına döndü. CHP'li isme ateş püskürdü. Bazılarında hiç utanma yok