Fatih Portakal canlı yayında çılgına döndü. CHP'li isme ateş püskürdü. Bazılarında hiç utanma yok

Bursa’da siyasi rüzgarlar, atama iddialarıyla birlikte yeni bir boyut kazandı.

31 Mart seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Bozbey’in, akrabalarını önemli pozisyonlara getirdiği iddiaları gündemde.

İddialara göre, Bozbey’in yeğeni Furkan Bozbey, belediyenin şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanlığına atandı. Ayrıca, Bozbey’in baldızının da belediyenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na getirildiği öne sürüldü.

Bu durum, CHP’li milletvekili Kayıhan Pala’nın eşi Şafak Pala’nın Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı’na atanmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Yerel ve ulusal basında geniş yankı bulan bu atamalar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

GAZETECİ FATİH PORTAKAL’DAN SERT ELEŞTİRİ

Sözcü TV’de konuyla ilgili bir yayına katılan gazeteci Fatih Portakal, söz konusu atamaları “zararlı ve hastalıklı bir zihniyet” olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi.

Portakal, “Bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor,” diyerek tepkisini dile getirdi. Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunları eleştiriyoruz. İki maaş, üç maaş alanları, akrabalarını atayanlar. Bu zararlı, hastalıklı bir zihniyet. Bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor. İşte Bursa örneğini konuşuyoruz. Bursa'da AKP'den CHP'ye geçen Mustafa Bozbey var. Önce bir yeğeni çıktı. Yeğenini önce atadı sonra görevde aldı. Hatta lütfedercesine 'Tartışma yaratmamak için görevden aldık' dedi. Ondan sonra milletvekilinin eşi oradaymış, baldızı orada görevde.

"BAZILARINDA HİÇ UTANMA YOK "

Şimdi ise yeni bir iddia ortaya çıktı. Kendisine yakın bir çifti de belediyede yönetici yaptığı iddia edildi. Bugün bu sorular beyefendiye soruluyor. 'Biz değerlendirmemizi yaptık vazgeçtik sonra' diyor. Bazılarında gerçekten hiç utanma yok."