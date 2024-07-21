7 milyonun borcunun silindiği açıklandı

Gürer'in önergesinde, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurttaşların kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)' Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2023 tarihi öncesi asli ve fer'i toplamı 2 bin lira ve altında olan borçları silinen kişi sayısı kaçtır?" şeklinde bir soru yer almaktaydı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7440 sayılı Kanun kapsamında, 6183 sayılı Kanun'a göre takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olduğu halde 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan asli ve fer'i alacakların toplamının 2.000 Türk Lirasını aşmayan borçların tahsilinden vazgeçildiğini belirtti. Bu çerçevede, 6.818.285 mükellefenin toplamda 4.020.616.614,70 TL tutarında borcunun silindiğini ifade etti.

Gürer ise Bakan Şimşek'in yanıtını alıp değerlendirdikten sonra, borç silmenin icra dosyalarındaki artışı durdurmadığını ve bu yıl içinde icra dairelerine sunulan dosya sayısının 4.937.971'e ulaştığını belirtti. Ayrıca, son bir hafta içinde 111.986 yeni icra dosyasının oluşturulduğunu da vurgulayarak, bu durumun Türkiye'deki ekonomik krizin ve AKP iktidarının ekonomi politikalarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Gürer, ayrıca vatandaşların bankalara olan tüketici ve bireysel kredi borçlarının artmaya devam ettiğini ve bu durumun halkın finansal yükünü daha da ağırlaştırdığını belirtti. Son olarak, emekliler, işçiler, çiftçiler ve memurlar gibi toplumsal grupların gelirlerine yapılan yetersiz artışların ekonomik krizden en çok etkilenen kesimler olduğunu vurguladı.