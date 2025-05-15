7 ton peynir imha edildi! Bu markayı görürseniz almayın

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

İzmir'de yapılan bir ihbar üzerine iki soğuk hava deposuna yapılan baskında tonlarca bozuk peynir ele geçirildi. Tüketime uygun olmayan 7 tondan fazla peynir imha edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmadığını belirlenen 7 ton peynir imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi.

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Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir bulunduğu tespit edildi.

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TONLARCA PEYNİR, TEREYAĞ VE SALÇA BULUNDU

Hala faaliyette oldukları belirlenen iki depoda yapılan incelemelerde, satılmak üzere tutulan tonlarca peynir ve peynir benzeri ürün, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça benzeri sütlü ürün, ve yüklü miktarda hayvansal yağ bulundu.

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Ele geçirilen ürünlere imha edilmek üzere el konulup, imha edildi. Ardından söz konusu iki işletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tutanak tutulup, yasal işlem başlatıldı.

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