7 yaşındaki down sendromlu çocuk Pink konserinden kovuldu. Annesi isyan etti

48 yaşındaki Vanessa Vasey, down sendromlu oğlu Jesse'yi Cumartesi günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Pink'in konserini izlemeye götürmek için biletlere 630 £ yani yaklaşık 26 bin TL harcadı.

Ancak aynı zamanda gelişimsel, duyusal ve nörolojik ihtiyaçlarla yaşayan Jesse'nin oturmakta zorlanması, güvenliğin ona ve Vanessa'ya bir ültimatom vermesini sağladı.

Anne, yaklaşık altı güvenlik görevlisinin oğlunun oturmaması durumunda gitmeleri gerektiğini söylediğinde kendisine ve oğluna suçlu gibi davranıldığını belirtti.

Anne, durumu güvenliğe açıklamaya çalıştığı konusunda ısrar etti, ancak 44 yaşındaki şarkıcı Pink daha performans sergilemeye başlamadan önce binadan uzaklaştırıldılar.

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Vasey, "Jesse'nin Down Sendromu ve diğer gelişimsel, duyusal ve nörolojik ihtiyaçları olduğu sürece o kadar uzun süre oturamayacağını biliyordum" diyerek durumu açıkladı.

Açıklamalar yapan anne Vanessa Vasey, “İş koltuklarımıza oturmaya geldiğinde Jesse bunu istemedi. Biz de koltuklarımızın yanında ayağa kalktık ve Jesse dans ediyordu. Herhangi bir soruna neden olmuyorduk. Daha sonra altı güvenlik görevlisi gelip bize taşınmamız gerektiğini söyledi. Jesse'nin engellerini anlattığımda yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylediler; ya koltuklara oturmak ya da ayrılmak zorundaydık. Kesinlikle korkunçtu. Davamızı savundum ve bize teklif ettikleri tek şey, Jesse'nin gösteriyi duymayacağı ses geçirmez duyusal odada oturmak ve bunun yerine oyunu ekrandan izleyip koltuklarımıza oturmak veya ayrılmaktı.” ifadelerini kullandı.

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Tottenham Hotspur Stadyumu'nun bir sözcüsü mekan temsilcilerinin o zamandan beri Vanessa ile doğrudan temas kurduğunu ve ona, “Jesse'nin deneyiminin olumlu olmadığını ve ne olduğunu daha iyi anlamak için kapsamlı bir araştırma yürüttüğümüzü duyduğumuza çok üzüldük. Konukların merdivenlerde veya erişim yollarında durmasına izin verilmiyor çünkü bu, kendileri ve etraflarındakiler için meşru bir güvenlik riski oluşturabilir. Bu özel akşamda, diğer misafirlerden, grubunuzun merdivendeki konumunun görüşlerini engellediğine dair şikayetler aldık ve bu nedenle ve yukarıda belirtilen güvenlik nedenlerinden ötürü, görevli ekipler koltuklarınıza dönmenizi talep etti. Güvenlik ve Refah ekibimiz size stadyumun Duyusal Süitine erişim sağlamayı teklif etti. Bu oda, bir etkinliğin bir bölümünde veya tamamında kullanabilecek, duyusal bozukluğu olan misafirler için konforlu ve sakinleştirici bir deneyim sağlayan bir dinlenme alanıdır. Kimsenin tesisi kullanma zorunluluğu olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz, ancak bu özel durumda Koruma ekibi, Jesse'nin sunulan süreden yararlanabileceğini düşünmeniz durumunda bu seçeneği sunmak istedi. Araştırmalarımız bu seçeneğin reddedildiğini gösteriyor. Lütfen tüm yardım tekliflerinin Jesse'ye mümkün olduğu kadar rahat ve keyifli bir deneyim sunmak amacıyla yapıldığını bilin. Her ne kadar herhangi bir aşamada mekanı terk etmeniz istenmemiş olsa da, ayrılmayı seçtiğinizi anlıyoruz ve siz, Jesse ve Kirsty'nin akşamın tadını planladığınız gibi çıkaramadığınız için çok üzgünüz.” şeklinde bir e-posta attığını belirtti.