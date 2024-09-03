7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı!

Kaza, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde, beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya'nın otomobiliyle bahçeye giriş yaptığı esnada meydana geldi. O sırada okulda olan Miray Arslan, öğretmenin aracıyla çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Okul görevlilerinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hemen Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.