72 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu

Kaynak: AA
72 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu
Son 30 yılın en kötü uçak kazası olarak adlandırılan ve Nepal'de 15 Ocak'ta meydana gelen kazanın nedeni belli oldu.

Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi nedeniyle 72 kişi yaşamını yitirdi. Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kazanın araştırılmsı için 5 kişilik komisyon kurulmasına karar verirken, Nepal genelinde 1 günlük "ulusal yas" ilan etmişti.

Uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve gerekli incelemelerin yapılmaları için Fransa'ya gönderilmişti.

Gündeme düşen o kazanın sebebi belli oldu. Nepal'de hükümetin uçak kazalarını incelemek için atadığı 5 üyeden oluşan komisyon, ülkenin başkenti Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının düşmesine dair tamamlanan raporu yayımladı.

Kazanın hem insan hatası hem de dikkat eksikliğinden kaynaklandığı tespit edilen rapora göre, kazanın en olası nedeninin, uçuş esnasında pilotların elektriği yanlışlıkla kesmesi ve sonrasında meydana gelen komplikasyonlar olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda uçağın bakımının uygun şekilde yapıldığı, herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve kokpit ekibinin de Nepal’deki Sivil Havacılık İdaresinin yönetmeliklerine göre seçildiği aktarıldı.

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