İstanbul’dan hareket eden özel jet Diyarbakır'da pistten çıktı

Atatürk Havalimanı’ndan Diyarbakır’a giden TC-LLL kuyruk numaralı Cessna 560XL Citation XLS özel jet, Diyarbakır Havalimanı’nda yoğun sis yüzünden pist dışına kaydı. Kazada kimse yaralanmazken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır Havalimanı, kaza nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Diyarbakır’a gelen uçaklar, yakındaki diğer havalimanlarına yönlendirildi. Kazada jetin iniş takımları hasar gördü. Pist, jet kaldırıldıktan sonra uçuşlara açılacak. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.