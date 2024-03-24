72 yaşındaki AK Parti üyesini darbettiler

Kaynak: Haber Merkezi
72 yaşındaki AK Parti üyesini darbettiler
AK Parti Maltepe Teşkilatı'nın yerel seçim çalışmaları sırasında üzücü bir haber geldi.

İstanbul, Maltepe, Emek Caddesi'nde seçim broşürü dağıtan 72 yaşındaki Ramazan adlı bir AK Parti üyesi darbedildi.

AK Parti Maltepe Teşkilatı'nın emektarlarından olduğu söylenen 72 yaşındaki mağdur, mübarek Ramazan ayında uğradığı saldırının detaylarını mensubu bulunduğu siyasi teşkilatın X hesabından paylaşılan bir videoda anlattı.

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"Sen bu broşürleri neden dağıtıyorsun diye -kaç kişi geldiğini bilemiyorum- 8 veya 10 kişi, böyle kalabalıktı, önce çok vurdular. Sonra yere yatırdılar, tekmelediler. "

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Ysosyal medya platformu X üzerinden "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum" açıklamasında bulundu.

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AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi de yine aynı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada "Ramazan amcamıza, teşkilatımıza geçmiş olsun. Biz kendi yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz. Kardeşçe, huzurla yaşanacak bir Maltepe için daha çok koşacağız, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Saldırganların kim olduğu henüz bilinmiyor.

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