75 TL'lik liflere öyle bir para ödedi ki. Vapurda yaşlı kadını gören turist dayanamadı

Kaynak: Mynet
75 TL'lik liflere öyle bir para ödedi ki. Vapurda yaşlı kadını gören turist dayanamadı
İstanbul Kadıköy vapurunda bir kadın elleri ile ördüğü lifleri satan bir kadın ile kadın bir turistin arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Turist 75 liralık life 1750 lira verip lifleri satın almadı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Kadıköy vapur seferi sırasında el yapımı örgü liflerini satan yaşlı bir kadın ve yabancı kadın turist arasındaki geçen konuşma herkesin dikkatini çekti.

Telefonundaki çeviri uygulaması ve yanındaki Türk vatandaşlar ile yaşlı kadınla iletişim kuran turist sattığı liflerin bir tanesinin fiyatının 75 TL olduğunu öğrendi. Lifi satın almak isteyen kadın turist 75 TL yerine yaşlı kadına tam 1750 TL ödedi.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yaşlı kadın lif karşılığında turistin uzattığı parayı, “Bu çok. Neden bu kadar para verdi?' diyerek şaşkınlıkla karşıladı. Kadın turist ise kendisinin life ihtiyacı olmadığını ifade ederek lifleri başkasına satması için yaşlı kadına bıraktı. Videonun sonunda ise turist ile yaşlı kadının birbirlerine sarıldıkları anlar yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları arasında viral olan videoya yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı videoya, "Eskiden vatandaşımız böyle iyilik yapardı" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Biraz ağlamaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dili, dini, ırkı ne olursa olsun dünya üzerinde iyi ve merhametli insanlar var. İyi ki varlar" şeklinde yorum yazdı.

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