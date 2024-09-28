75 yaşındaki adamı acımasızca dövdü

Kaynak: İHA
75 yaşındaki adamı acımasızca dövdü

Osmaniye'de yaşlı bir adama sokak ortasında şiddet uygulayan bir gencin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde, Mustafa Özden Ortaokulu yakınlarında meydana geldi.

Ömer Ü. adlı gencin, 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdüğü ve hakaret ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir infial yarattı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanarak olaya sert tepki gösterdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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