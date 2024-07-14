76 yaşındaki milyarderden Ali Koç'a ülkeyi terk et çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
76 yaşındaki milyarderden Ali Koç'a ülkeyi terk et çağrısı

İş adamı Nail Keçili yaptığı paylaşımla Ali Koç'a yurt dışına taşınma çağrısında bulundu.

76 yaşındaki ünlü reklamcı ve iş adamı Nail Keçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç’a çağrıda bulunan Nail Keçili Koç’a Fenerbahçe başkanlığını bırakıp işlerini yurt dışından idare etmesi gerektiğini söyledi.

Nail Keçili’nin paylaşımı şu şekilde:

"İŞLERİNİ YURT DIŞINDAN İDARE ET"

"İş dünyasındaki insan bilgi, eğitim, kalitesi gittikçe seviye kaybetmekte…Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş eski kalite ve seviyelerini farklı değerleri olan insanlara teslim edildi……

Ali kardeşim, tavsiyem gene şudur. Bu ülkenin Fenerbahçesine bile fazla geldin….. Görgü bilirsin aileden gelir. Terbiye mektepte de alınabilirdi ancak o okullarda o eğitim sistemi de bitti….

Sen ve senin gibi özel yetişmiş insanlar tüm batı ülkelerinde istedikleri kulübün başkanı hatta sahibi olur veya kurarsın. Bu TFF başkanlığına gene başkan adayı beyin bu cesareti ve onun destekçisi senin gibi atlet komple adamları istemez…..

Sen çık git yurtdışından işlerini idare et, spor kulüpleri kur, gençleri yetiştir"

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