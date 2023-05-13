78 yaşındaki annemi evinden alıp emniyete götürdüler. Önder Özen açıkladı, nedeni herkesi isyan ettirdi

Editör: Barış Atakan

Ünlü futbol yorumcusu Önder Özen annesinin başına gelenleri anlattı. Özen, 78 yaşındaki annesinin polisler tarafından ifadesinin alınması için götürüldüğünü söyledi.

Özen 2 yıl önce gerçekleşen olayda annesinin bir haberin altına yaptığı yorum nedeniyle ifadesinin alındığını ve uzlaşma için para istediklerini söyledi.

Önder Özen’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"2 yıl önce 78 yaşındaki annemi (22 yıl MEB’de devlet hizmeti vardır) evden alıp emniyete götürdüler. İfadesini aldılar. Suçu 4-5 yerden maaş alan bir milletvekilinin gazeteye konu olan haberinin altına yorum yazmakmış. Bir de utanmadan uzlaşma için para istediler."