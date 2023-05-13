78 yaşındaki annemi evinden alıp emniyete götürdüler. Önder Özen açıkladı, nedeni herkesi isyan ettirdi

Futbol yorumcusu Önder Özen 78 yaşındaki annesinin polisler tarafından evinden götürülerek ifadesinin alındığını söyledi. Özen’in annesinin ifadesinin alınma sebebi herkesi isyan ettirdi.

78 yaşındaki annemi evinden alıp emniyete götürdüler. Önder Özen açıkladı, nedeni herkesi isyan ettirdi

Editör: Barış Atakan

Ünlü futbol yorumcusu Önder Özen annesinin başına gelenleri anlattı. Özen, 78 yaşındaki annesinin polisler tarafından ifadesinin alınması için götürüldüğünü söyledi.

Özen 2 yıl önce gerçekleşen olayda annesinin bir haberin altına yaptığı yorum nedeniyle ifadesinin alındığını ve uzlaşma için para istediklerini söyledi.

Önder Özen’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"2 yıl önce 78 yaşındaki annemi (22 yıl MEB’de devlet hizmeti vardır) evden alıp emniyete götürdüler. İfadesini aldılar. Suçu 4-5 yerden maaş alan bir milletvekilinin gazeteye konu olan haberinin altına yorum yazmakmış. Bir de utanmadan uzlaşma için para istediler."

ekran-goruntusu-2023-05-13-104153.png

Öne Çıkanlar
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Son Haberler
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı Güncel
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı
Son anket Saray'a seçim sonucunu verdi. Seçim sonucunu bölge bölge açıkladı Güncel
Son anket Saray'a seçim sonucunu verdi. Seçim sonucunu bölge bölge açıkladı
Oyuncu Burcu Binici: Memleketim Rize'de olsa topuğuna sıkarlar. 400 liralık Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu Magazin
Oyuncu Burcu Binici: Memleketim Rize'de olsa topuğuna sıkarlar. 400 liralık Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu
Yardımlaşma derneğinde silahlı cinayet Güncel
Yardımlaşma derneğinde silahlı cinayet
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı Spor
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Güncel
Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşklarını ilan etti Magazin
Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşklarını ilan etti