7’den 70’e binlerce kişi Cumhuriyet için koştu

Kocaeli'deki Cumhuriyet Koşusu'nda 7'den 70'e binlerce kişi 101. yıl için koştu. Koşu renkli görüntülere sahne olurken, alanda dev Türk bayrağı da açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü Kocaeli'de renkli etkinliklerle kutlanıyor. Kentin dört bir yanında kutlamalar devam ederken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 11. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. 7'den 70'e her yaş grubunun katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Sekapark Uçurtma Tepesi'nde start aldığı koşuya yüzlerce kişi katıldı. Koşu 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi.

Koşunun startını ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Startın verilmesi ile binlerce vatandaş, bitiş noktasına ulaşmak için koştu. 3 kilometrelik pistte gerçekleşen koşuda engelli vatandaşlar da tekerlekli sandalyeleri ile mücadele etti. Sahil yolu boyunca devam eden koşu, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin gerçekleştirileceği Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde son buldu. Burada düzenlenecek törenle dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Ayrıca alanda dev Türk bayrağı açıldı.

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