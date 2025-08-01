8 gün sonra acı haber geldi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
8 gün sonra acı haber geldi!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfü yaparken denize düşen Turgay Tarakçı 8 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Tarakçı’nın cansız bedeni, Akbük açıklarında bulunarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, 25 Temmuz akşamı, Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı, kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler Turan'ı kurtarıp kıyıya çıkardı. Tarakçı için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kaybolduKürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu

Kaza öncesi Semih Turan ve Turgay Tarakçı'nın kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Öte yandan, Tarakçı ve arkadaşı Turan'ın kürek sörfü ile denize açılma anları bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci gündeKayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların 8'inci gününde Tarakçı'nın cesedine ulaşıldı. Tarakçı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

8 gün sonra acı haber geldi!

8 gün sonra acı haber geldi!

8 gün sonra acı haber geldi!

8 gün sonra acı haber geldi!

8 gün sonra acı haber geldi!

8 gün sonra acı haber geldi!

8 gün sonra acı haber geldi!

8 gün sonra acı haber geldi!

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