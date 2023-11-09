8 ilde kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon

Bir dijital platformda kurdukları "Wesd Team Global" isimli gruptan vatandaşların kişisel verilerini ücret karşılığında sattıkları belirlenen 14 kişiden 11'i İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı

KAYNAK: İHA
8 ilde kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dijital platformlar üzerinde çalışma düzenledi.

Şüpheli şahısların Telegram grubu üzerinden "Wesd Team Global" isimli gruptan kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim, tapu gibi kişisel verileri belirli bir ücret karşılığında sattıkları tespit edildi.

Bilişim sistemine izinsiz giren dolandırıcıların, hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri verileri yaydıkları belirlendi.

Grupta aktif yöneticilikleri bulunan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Burdur, Bursa, Giresun, Malatya, Antalya, Sakarya ve Ankara 'da 24 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 1 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi.

Yapılan aramalarda konuyla alakalı olduğu değerlendirilen birçok dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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