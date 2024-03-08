8 Mart Dünya Kadınlar Günü için her türlü engeli aşıp Taksim'de toplanan kadınlar sosyal medyada gündem oldu

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim'de toplanmak isteyen kadınlar engellerle karşılaştı. Binlerce kadın, çeşitli yol ve metro seferlerinin iptal edilmesine rağmen Taksim'e yürüdü. Elinde farklı bayraklarla 'şeriat' diye bağırarak yürüyen kalabalıklara müdahale edilmezken, Kadınlar Günü için toplanmak isteyen kadınlara engeller konması dikkat çekti. Bu durum, nedenleriyle birlikte sosyal medyada tartışma konusu oldu.