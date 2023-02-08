8 Şubat Çarşamba TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 8 Şubat Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Şubat Çarşamba haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Şubat Çarşamba bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programları yapıyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:15 Show Ana Haber (Deprem Özel)
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayın
02:00 Baba
04:30 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 A Haber Deprem Özel
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 ATV- A Haber Deprem Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 ATV Deprem Özel
21:00 ATV- A Haber Deprem Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Son Durum (Deprem Özel)
11:00 Kanal D Haber Gün Arası
12:30 Son Durum (Deprem Özel)
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Yerli Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
18:00 Star Ana Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 TV8-NTV Ortak Yayın (Deprem Özel)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:35 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 TRT Haber Ortak Yayını
05:40 Kapanış
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