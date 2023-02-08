8 Şubat Çarşamba TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 8 Şubat Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Şubat Çarşamba haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Şubat Çarşamba bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programları yapıyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:15 Show Ana Haber (Deprem Özel)

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayın

02:00 Baba

04:30 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 A Haber Deprem Özel

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 ATV- A Haber Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 ATV Deprem Özel

21:00 ATV- A Haber Deprem Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Son Durum (Deprem Özel)

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

12:30 Son Durum (Deprem Özel)

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Yerli Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

18:00 Star Ana Haber

20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 TV8-NTV Ortak Yayın (Deprem Özel)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:35 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 TRT Haber Ortak Yayını

05:40 Kapanış