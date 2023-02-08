Büyük yıkımın sorumlusunu açıkladı. Eğer 22 yıldır iktidardaysanız…

Eğer, 22 yıldır uzmanların tüm uyarılarına ve büyük deprem beklentisine rağmen ciddi sayılabilecek hiçbir önlem almadıysanız…

Eğer, 22 yıldır deprem politikanızı “hasarı ve can kaybını en aza indirecek önlemleri almak” yerine “depremden sonra en kısa zamanda müdahale etmek” üzerine oluşturduysanız…

Eğer, 22 yıldır her depremden ve her felaketten sonra ilk iş olarak “istatistik memurluğu”na soyunduysanız ve ne yazık ki bunu bile başaramadıysanız… Halktan gerçek rakamları saklamayı marifet saydıysanız…

Eğer, 22 yıldır depreme dayanıklı bina stokunu artıramadıysanız…

Eğer, 22 yıldır depremin şiddetini ve yıkımın boyutlarını neredeyse her defasında başlangıçta küçük açıklayıp sonra revize etmek zorunda kaldıysanız…

Eğer, 22 yıldır vatandaşlarımız hala gerçek bilgiye ulaşmak için binlerce kilometre ötedeki ABD’li ve Avrupalı kuruluşların internet sitelerine girmek zorunda kalıyorsa…

Eğer, 22 yıldır “Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa zamanda saracağız” klişesinden başka ve daha güvenilir bir söz söyleyemiyorsanız…

Eğer, 22 yıldır tüm depremlerde en çok hasar gören binalar, kamu binaları oluyorsa…

Eğer, 22 yıldır deprem yaralarını sarmak için 24 yıl önce konulan vergileri har vurup harman savurmaya devam ediyorsanız…

Eğer, 22 yıldır her felaketi “fitrat”a bağlıyorsanız…

Eğer, 22 yıldır vatandaşlara başsağlığı ve sabır dilemek zorunda kalmaktan utanmıyorsanız…

Eğer birazcık Allah’tan korkunuz kuldan utanmanız varsa…

14 Mayıs’ı falan beklemeyin beyler…

Kurulduğunuz koltuktan hemen kalkın…

Çok da emin değilim ama bir umut, sizden sonra gelecekler belki sizden daha “ehil” çıkar da vatandaş ölmekten kurtulur…

*

Ben yıllardır ölümlerin ardından başsağlığı dilemiyorum dostlar; gidenlerin ardından bizim başımız sağ olsa ne olur, olmasa ne olur!

Artık sabır da dilemiyorum.

Sabrede sabrede her acıyı durmadan yeniden, yeniden yaşar hale geldik…

Ben artık sabır değil, “vicdan” diliyorum…

Bizi yönetenlere de bize de en çok gereken bu …

Çok mu ağır bir yazı oldu?

Kusura bakmayın… Hiçbir ağır yazı, dünkü felaketten daha ağır olamaz!