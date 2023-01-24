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8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran şüpheli adliyede

Bolu'da evinin bahçesinde oynarken kandırdığı çocuğu fidye için kaçıran şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:21
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8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran şüpheli adliyede

8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran şüpheli adliyede
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Yaşamkent Mahallesi'nde dün, köpeğini bulma vaadiyle kandırdığı Ö.B.Ö'yü fidye için kaçırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli O.Ö. sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesi'ne götürüldü.

- Olay

Yaşamkent Mahallesi'nde dün, kaçırdığı çocuğu bir iş merkezinin çatısında ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak sandalyeye bağlayan O.Ö. fidye istemek için gittiği çocuğun evindeki kalabalıktan korkarak koşmaya başlayınca vatandaşlar tarafından kovalanmıştı.

Bu sırada kovalamacayı fark eden ve görevde olmayan polis memurunun durdurduğu araçla peşinden gittiği O.Ö, vatandaşların da yardımıyla yakalanarak polis merkezine götürülmüştü.

İfadesinde çocuğu fidye için kaçırdığını itiraf eden zanlının, Ö.B.Ö'yü tuttuğu yeri tarif etmesi üzerine Yaşamkent Mahallesi'ndeki iş merkezine giden ekipler, çocuğu sandalyeye bantlanmış halde bulmuştu.

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