Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! 4 aylık eşi ikinci kez kaçırdılar. 20 bin dolar fidye yetmedi

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşen 22 yaşındaki tarım işçisi Salih İsmail, 18 yaşındaki Dilan İsmail ile evlendikten sonra Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşamaya başlamış.

İddialara göre, Dilan İsmail iki ay önce sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmış ve kocasından 20 bin dolar fidye talep edilmiş. İsmail, polise haber vermeden düğün takılarını satarak fidyeyi ödemiş ve birkaç gün sonra eşi geri dönmüş.

YİNE KAÇIRDILAR

Ancak Dilan İsmail, çöp atmak için dışarı çıktığı bir gün tekrar kaçırılmış. Kaçıranlar bu kez Salih İsmail’den 25 bin dolar istemişler. Genç adam, bu sefer polise haber vermiş ve şu anda yetkililer Dilan İsmail’i arıyorlar.

“EŞİMİ ÖZLEDİM”

Salih İsmail yaptığı röportajda, “Eşimi kaçırdılar ve ilk seferinde ödediğim 20 bin doların üzerine şimdi nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Onu çok özledim ve başına bir şey gelmesinden korkuyorum.” dedi.

“HAYATINDAN ENDİŞE ENDİYORUZ”

Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise, “Kız kardeşimi çöp atarken kaçırmışlar. Ne istediklerini ve bu parayı nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Bize ‘kız şu anda Almanya’da’ diye mesaj attılar ama gerçekten orada mı emin değiliz. Kız kardeşimin hayatından endişe ediyoruz.” şeklinde konuştu.