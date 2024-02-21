Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! 4 aylık eşi ikinci kez kaçırdılar. 20 bin dolar fidye yetmedi

Kaynak: DHA
Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! 4 aylık eşi ikinci kez kaçırdılar. 20 bin dolar fidye yetmedi
Adana’da yaşayan tarım işçisi Salih İsmail, eşinin 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Eşi kaçırılan Salih İsmail, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşen 22 yaşındaki tarım işçisi Salih İsmail, 18 yaşındaki Dilan İsmail ile evlendikten sonra Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşamaya başlamış.

yesilcam-filmlerini-aratmayan-olay-esini-2nci-kez-fidye-icin-kacirdilar-yenicag-1.jpg

İddialara göre, Dilan İsmail iki ay önce sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmış ve kocasından 20 bin dolar fidye talep edilmiş. İsmail, polise haber vermeden düğün takılarını satarak fidyeyi ödemiş ve birkaç gün sonra eşi geri dönmüş.

yesilcam-filmlerini-aratmayan-olay-esini-2nci-kez-fidye-icin-kacirdilar-yenicag-2.jpg

YİNE KAÇIRDILAR

Ancak Dilan İsmail, çöp atmak için dışarı çıktığı bir gün tekrar kaçırılmış. Kaçıranlar bu kez Salih İsmail’den 25 bin dolar istemişler. Genç adam, bu sefer polise haber vermiş ve şu anda yetkililer Dilan İsmail’i arıyorlar.

yesilcam-filmlerini-aratmayan-olay-esini-2nci-kez-fidye-icin-kacirdilar-yenicag-3.jpg

“EŞİMİ ÖZLEDİM”

Salih İsmail yaptığı röportajda, “Eşimi kaçırdılar ve ilk seferinde ödediğim 20 bin doların üzerine şimdi nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Onu çok özledim ve başına bir şey gelmesinden korkuyorum.” dedi.

yesilcam-filmlerini-aratmayan-olay-esini-2nci-kez-fidye-icin-kacirdilar-yenicag-4.jpg

“HAYATINDAN ENDİŞE ENDİYORUZ”

Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise, “Kız kardeşimi çöp atarken kaçırmışlar. Ne istediklerini ve bu parayı nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Bize ‘kız şu anda Almanya’da’ diye mesaj attılar ama gerçekten orada mı emin değiliz. Kız kardeşimin hayatından endişe ediyoruz.” şeklinde konuştu.

yesilcam-filmlerini-aratmayan-olay-esini-2nci-kez-fidye-icin-kacirdilar-yenicag-5.jpg

yesilcam-filmlerini-aratmayan-olay-esini-2nci-kez-fidye-icin-kacirdilar-yenicag-6.jpg

İlgili Haberler
Kaçırıp darp ettiler, fidye aldılar tutuklandılar
Kaçırıp darp ettiler, fidye aldılar tutuklandılar
Fidye için çocuk kaçıran sanığa 'iyi hal' tahliyesi
Fidye vahşetinin sır perdesi aralandı. Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun parçalanmış cesedi derin dondurucuda bulunmuştu
Çocuğu ailesinden fidye alamadığı için boğarak öldürmüştü. Cinayetten sonra yaptığı şoke etti
Çocuğu ailesinden fidye alamadığı için boğarak öldürmüştü. Cinayetten sonra yaptığı şoke etti
Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak katletti
8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran şüpheli adliyede
Son Haberler
Devrilen kamyon içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Yerel Haberler
Devrilen kamyon içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Turistin cep telefonunu çalan yankesici suçüstü yakalandı Gündem
Turistin cep telefonunu çalan yankesici suçüstü yakalandı
Motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için kaza yaptı Yerel Haberler
Motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için kaza yaptı
Göçük altında kalan işçinin ailesi isyan etti: Bir bakanın çocuğu olsaydı canlı canlı çıkarırlardı Gündem
Göçük altında kalan işçinin ailesi isyan etti: Bir bakanın çocuğu olsaydı canlı canlı çıkarırlardı
Turhan Sofuoğlu başaramadı Spor
Turhan Sofuoğlu başaramadı
Alzheimer tedavisinde yeni gelişme Sağlık
Alzheimer tedavisinde yeni gelişme
Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti Dünya
Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti