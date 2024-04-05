8 yaşındaki çocuğu öldüren dadı erkek çıktı. Cezaevine girip çıkınca kadın olmuş. Esra Erol programında ortaya çıktı

Esra Erol’un ATV'deki programına katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 senelik eşiyle barışmak istediğini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Eşini 15 kez aldattığı belirtilen Mehmet Altun ise evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak kayınpederini gösterdi.

BAKICI İLE KOCASININ MESAJLARINI YAKALADI

Mehmet Altun’un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını, mesajlarını yakaladığını ifade etti.

Programın sunucusu olan Esra Erol, Meryem’e kendi hakkında gelen bir ihbarı sordu. Erol’un “Cezaevine girip çıkmışsın” dediği Meryem, “Cinayet suçundan 9 yıl yattım” ifadelerini kullandı.

Meryem’in itirafından sonra, Esra Erol “Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra küçüklere yaklaşmamalısın” dedi.

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ

Meryem’in cinayeti işlediği sırada 16 yaşında bir erkek olduğu, cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiği ifade edildi. Meryem cinayetle ilgili, “O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum” dedi.

ESRA EROL 8 YAŞINDAKİ KIZIN GÖMÜLÜ HALDE BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Esra Erol olayın ayrıntılarını da anlattı. Erol, “8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor” ifadelerini kullandı.