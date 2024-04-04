Esra Erol programında kan donduran olay. Kadının 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Esra Erol programında kan donduran olay. Kadının 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Mehmet Altun, 6 yıldır birlikte olduğu eşi Rabia Altun'la barışmak istediğini söyleyerek programa başvurmuştu. Altun'un eşi ise çocuklarının dadısı ile aldatıldığını söyleyince Dadı Meryem canlı yayına çıktı. Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek sonrası stüdyoyu buz kesti.

Esra Erol'da programında işlenen konular sosyal medyada gündem oldu. Programa bu defa Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçekler damga vururken, olaylar programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemesiyle başladı.

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Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterince Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını, mesajlarını yakaladığını ifade etti. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise duyanları şoke etti.

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DADI MERYEM HAKKINDA 'KAN DONDURAN' GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Esra Erol canlı yayında 'Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın.' diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sorunca Meryem, suçunu kabul etti ve 'Cinayet suçundan 9 yıl yattım' ifadelerini kullandı.

Esra Erol 'Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın.' deyince stüdyo bir anda buz kesti.

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Dadı Meryem, 'O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum.' diyerek kendini savunmaya çalıştı.

8 YAŞINDAKİ HASRET GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Esra Erol olayın detaylarını da paylaştı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" dedi.

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