8 yaşındaki kıza istismarda bulunan adam tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
8 yaşındaki kıza istismarda bulunan adam tutuklandı

İstanbul’da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güvercintepe Mahallesinde dün 8 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Şahsın emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. 8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunma olayı ortaya çıkınca mahalleli şahsı darp etmeye çalışmıştı. Şahsın evi taşlanmış polis ekipleri kalabalığı dağıtmıştı.

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