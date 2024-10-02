8 yıldır aranan FETÖ’nün kilit ismi eski hakim Mustafa Karatay kıyafetlerin arasında saklanırken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
8 yıldır aranan FETÖ’nün kilit ismi eski hakim Mustafa Karatay kıyafetlerin arasında saklanırken yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay'ı, Ankara'da saklandığı evde kıyafetlerin arasında yakaladı. Karatay, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanı olarak görev yapmıştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Karatay'ın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ve meslekten ihraç edilen eski hakim Karatay'ın yaşadığı tespit edildi.

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KIYAFETLERİN ARASINA SAKLANMIŞ

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin ortak operasyonuyla Karatay, Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış şekilde bulundu.

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SİGNAL UYGULAMASIYLA İLETİŞİM KURMUŞ

Karatay'ın evindeki aramada bulunan ve terör örgütünün üst yönetimiyle iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Mustafa Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu belirlendi.

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ÖRGÜTTE KİLİT ROLDE

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan Karatay'ın, FETÖ'nün yargıdaki elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynadığı, örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalıştığı belirtildi.

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ERGENEKON DAVASININ MAHKEME HEYETİ BAŞKANI

Görev yaptığı dönemde ağır ceza mahkemesi başkanlığı ve özel yetkili hakimlik gibi örgüt için kritik görevlerde bulunan Karatay, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanı olarak görev yapmıştı.

8-yildir-aranan-fetonun-kilit-ismi-eski-hakim-mustafa-karatay-kiyafetlerin-arasinda-saklanirken-yakalandi-yenicag-5.jpg

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