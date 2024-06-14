8 yıllık husumette 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
8 yıllık husumette 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, husumet yaşadığı Kamuran Özdemir (42) ve Mustafa Ağırbaş'ı (36) tabanca ile öldürüp kaçan Samet B., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osman Temiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kamuran Özdemir ve Mustafa Ağırbaş, daha önce aralarında husumet bulunan telefon bayi sahibi Samet B.'nin iş yerine gitti.

Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Samet B. üzerindeki tabancayı çıkararak Özdemir ve Ağırbaş'a ateş etti ve ardından kaçtı.

Kamuran Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mustafa Ağırbaş kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Samet B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ağırbaş'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Mustafa Ağırbaş’ın amcası Üven Ağırbaş, olayın 8 yıl öncesine dayanan bir husumetten kaynaklandığını belirtti. Üven Ağırbaş, "Bu olay, haneye tecavüz ya da haraç alma olayı değil. 8 yıl önce yaşanan bir husumet nedeniyle gerçekleşti. Karşı taraf, suçu hafifletmek için 'mekana baskın, haraç alma' gibi iddialarda bulunuyor" dedi.

Soruşturma devam ediyor.

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