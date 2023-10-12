80 yaşında, kavak ağacının tepesine çıkıp ters takla atmaya çalıştı

Kayseri'de bir vatandaş, 80 yaşında olmasına aldırmadan kavak ağacının en tepesine çıkıp metrelerce yükseklikte herhangi bir yere bağlı olmadan takla atmaya çalıştı.
12 Ekim 2023 Perşembe
Kayseri'de bir vatandaş, 80 yaşında olmasına aldırmadan kavak ağacının en tepesine çıkıp metrelerce yükseklikte herhangi bir yere bağlı olmadan takla atmaya çalıştı.
Kayseri'de bir vatandaş, 80 yaşında olmasına aldırmadan kavak ağacının en tepesine çıkıp metrelerce yükseklikte herhangi bir yere bağlı olmadan takla atmaya çalıştı.