80 yaşında, kavak ağacının tepesine çıkıp ters takla atmaya çalıştı

Kayseri'de bir vatandaş, 80 yaşında olmasına aldırmadan kavak ağacının en tepesine çıkıp metrelerce yükseklikte herhangi bir yere bağlı olmadan takla atmaya çalıştı.

80 yaşında, kavak ağacının tepesine çıkıp ters takla atmaya çalıştı

Kayseri'de bir vatandaş, 80 yaşında olmasına aldırmadan kavak ağacının en tepesine çıkıp metrelerce yükseklikte herhangi bir yere bağlı olmadan takla atmaya çalıştı.

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