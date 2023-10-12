80 yaşında, kavak ağacının tepesine çıkıp ters takla atmaya çalıştı

Kayseri'de bir vatandaş, 80 yaşında olmasına aldırmadan kavak ağacının en tepesine çıkıp metrelerce yükseklikte herhangi bir yere bağlı olmadan takla atmaya çalıştı.