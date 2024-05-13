81 ilde Çember operasyonu. 4 bin 995 yakalama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke genelinde son 5 günde yapılan Çember-18 operasyonunun detaylarını açıkladı. 0-5 yıldır aranan 4 bin 938 şahsın, 5-10 yıldır aranan 29 şahsın, 10 yıl ve üzeri aranması olan 28 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bu şahısların 822’sinin hırsızlıktan, 424’ünün dolandırıcılıktan, 182’sinin yağmadan, 73’ünün adam öldürmeden, 50’sinin terörden, 112’inin cinsel suçlardan, 817’sinin narkotik suçlardan ve Kaçakçılık organizeden 495 şahsın yakalandığını duyurdu.