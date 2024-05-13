81 ilde Çember operasyonu. 4 bin 995 yakalama

Kaynak: Haber Merkezi
81 ilde Çember operasyonu. 4 bin 995 yakalama
Bakan Yerlikaya 81 ilde son 5 gün içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan Çember-18 operasyonunda 4 bin 995 firari şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke genelinde son 5 günde yapılan Çember-18 operasyonunun detaylarını açıkladı. 0-5 yıldır aranan 4 bin 938 şahsın, 5-10 yıldır aranan 29 şahsın, 10 yıl ve üzeri aranması olan 28 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bu şahısların 822’sinin hırsızlıktan, 424’ünün dolandırıcılıktan, 182’sinin yağmadan, 73’ünün adam öldürmeden, 50’sinin terörden, 112’inin cinsel suçlardan, 817’sinin narkotik suçlardan ve Kaçakçılık organizeden 495 şahsın yakalandığını duyurdu.

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