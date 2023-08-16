84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin çıktı

İHA'nın haberine göre; kadının karnında yaklaşık 40 yıllık bir cenin bulundu.

Kadın Dış Gebelik Yaşamış

Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, kadının karnında bir cenin olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, kadının dış gebelik yaşadığını ve bebeğin rahmin dışında geliştiğini ancak doğumun gerçekleşmediğini belirledi. Böylece cenin, kadının karnında kalmaya devam etti.

Cerrahi Müdahale Riskli

Doktorlar, kadının yaşı nedeniyle ceninin alınması için yapılacak bir cerrahi müdahalenin riskli olduğunu söyledi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve ceninin vücuduna zarar vermediği belirtildi.

Tıp Literatüründe Litopedion Adı Veriliyor

Yaşanan bu ilginç olay, tıp literatüründe Litopedion olarak adlandırılıyor. Bu durum, çok nadir görülüyor ve dış gebelikte bebeğin anne karnında ölmesi ancak vücuttan atılamaması sonucu oluşuyor. Annenin karnında kalan bebek, zamanla vücudun savunma mekanizması tarafından kireçleniyor ve ölmüş fetüsün anneyi zehirlemesi engelleniyor.