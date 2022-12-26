86 yaşındaki hasta yeniden görmeye başladı

İHA’nın haberine göre; Büyük mutluluk yaşayan yaşlı kadın, “Sanki gözümün pınarına çivi çakıyorlardı şimdi görüyorum, diğeri de görsün istiyorum. Allah razı olsun bu korneaları verenlerden, ölünce benim gözümü, başka organlarımı da alabilirsiniz. Körü gördürmek dünyanın en güzel şeyi, körlükle dünyan kararıyor. Gözümü yorarım da bir şey olur diye korkuyorum, yoksa çok şahane görüyorum” ifadelerini kullandı.

Güngören’de yaşayan 86 yaşındaki Vasfiye Okumuş, 2 yıl arayla iki gözünden de katarakt operasyonu geçirdi. Edinilen bilgiye göre zaman içinde gözlerinde batmalar, ağrılar ve görme kaybı oluştu. Gün geçtikçe nereyse hiç göremez hale gelen yaşlı kadın, yeniden doktorların yolunu tuttu. Yaşlı kadına yapılan muayenelerde kornea nakli olması gerektiği belirtilirken sıraya alındı. Okumuş’un sırasının gelmesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Göz Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım ve ekibi tarafından sağ gözüne lammeller kornea nakli (Korneanın tam kat değil sadece üst katmanının değiştirilmesi) işlemi yapıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağ gözü yeniden görmeye başlayan Vasfiye Okumuş ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Birlikte yaşadığı bakıma muhtaç olan oğluna baktığını söyleyen Okumuş, görememesi sonrası hayatın kendisi için çok zor olduğunu anlattı.

Yaşlı kadının sağ gözünün ardından sol gözünün görmesi için de operasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, operasyona yönelik de bilgi verdi.

“BOZULAN İNCE TABAYI DEĞİŞTİRDİK SAĞ GÖZÜN GÖRMEYE BAŞLADIĞINI GÖZLEMLEDİK”

Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf

Yıldırım şunları dile getirdi:

“Hastamız 86 yaşındaydı daha önce her iki gözden katarakt cerrahisi geçirmişti sonrasında da korneasında bozukluk ortaya çıkmıştı. Buna bağlı ciddi bir görme kaybı vardı hem de ağrıları batmaları vardı. Bu bağlamda hayatı çok olumsuz etkilenmişti iki gözü olduğu için de artık evdeki işlerini yapamaz hale gelmişti. Kendi bakımı ve çevresindekilere bakım vermez hale gelmişti. Korneası bozulan hastalarımızda geçmişte tam kat kornea nakilleri yapıyorduk ama şuan gelişen teknik, bilgi, becerilerimizle birlikte artık lammeller kornea nakli yani tabakalı kornea nakli dediğimiz 10-15 mikronluk zarların değişimiyle birlikte sadece bozulan tabakanın değişimiyle bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Hastamızda da bozulan içteki ince tabayı değiştirdik ve sonrasında sağ gözün görmeye başladığını gözlemledik. Sağ gözü sağlığına kavuşturduk şimdi sırada sol gözü var. Bu ameliyatta tam kat korneayı değişmediğimiz için diğer geçmişteki ameliyatlara göre ret riskleri daha az. Bununla birlikte hasta çok daha çabuk rehabilite olabiliyor, hızla günlük aktivitelerine dönebiliyor. Burada kornea naklinin, bağışının doku ve organ bağışının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz”

“ŞAHANE GÖRÜYORUM, KORKUYORUM, YORARIM DA BİR ŞEY OLUR DİYE”

Gözlerinin zaman içerisinde görmemeye başlamasının kendisi için büyük zorluklara neden olduğunu anlatan 86 yaşındaki Vasfiye Okumuş şunları dile getirdi:

“Önceden Kur’an’ı çok güzel okuyordum, sonra harfleri küçülmeye başladı. Gözüme bir acayiplikler, kararmalar, değişiklikler olmaya başladı, öyle devam etti. Sonra ağrı başladı, sanki gözümün pınarına çivi çakıyorlar, yarıyorlar. Ben buna dayanamam, gözümden aşağı sular akıyor. Hanım bir doktorumuz vahim dedi, ondan sonra bize haber verdi. Hastaneye yatırdılar, ameliyatımı çok güzel yaptılar. Şimdi görüyorum, önceden diyordum ki bana biri yeter ama yetmiyor diğerini de istiyorum. Onu güzel görünce ötekini de yapın diyorum, Allah razı olsun bu korneaları verenlerden, yakında ölürsem alabilirlerse benim gözümü de alsınlar. Daha başka azalarımda var, makbul olursa böbrek gibi başka şeyleri de alabilirsiniz. Körü gördürmek dünyanın en güzel, en nimetli bir şeyi, körlük çok fena dünyan kararıyor. 86 yaşındayım bir oğlum var ihtiyaçlı benimle duruyor, geriye kalan bütün işlerle ben ilgileniyordum, kaldım, Allah körlüğü düşmanıma vermesin. Kur’an okumaya başladım, bir cüzü okuyorsam, öbürüne korkuyorum, yorarım da bir şey olur diye, yoksa çok şahane görüyorum. Rüyasını gördüm ondan sonra beni buraya çağırdılar, çok güzel bir şey isterim ki her insan bu bağışı yapsın. Kur’an okuyamıyorum, temizliği, yemeği ben yapacağım, dışarıda başka işlerim oluyor görememem benim için çok ağır oldu. 86 yaşındaki kişi, bir köşeye çekilir, oturur fakat benim öyle değil. Benim sorunlarım çok, bakacak insanlara mecburiyim, gücüm de var fakat göz gidince mahvoldum”

“ARTIK YÜZDE 1’LER CİVARINDA GÖRÜYORDU, GÖRMESİ OLDUKÇA ARTTI”

Vasfiye Okumuş’un sağ gözünün görmeye başladığını ve hastanın yeniden görmesinin tüm ekibi çok mutlu ettiğini aktaran Doç. Dr. Yıldırım şunları ifade etti:

“86 yaşındaki fiziki olarak aktif hastamızın hayata kavuşması, tekrar günlük işlerini yapması adına oldukça önemli, kritik bir ameliyattı. Ameliyattan önce hastamızın görme kaybı çok ileriydi, artık görmesi el hareketi düzeyindeydi. Şu anda günlük aktivitesini yapabilecek düzeylere çıktı. Bunun yanında ağrıları, batmaları o şiddetli rahatsızlığı da oldukça azaldı, her geçen gün daha iyi hissedecek. Görmeyen, ıstırabı olan bir hastanın sağlığına kavuşması bir hekim için inanılmaz motive edici, inanılmaz bir sonuç gerçekten. Özellikle 86 yaşında bir hastanın bu şekilde bize güzel şeyler söylemesi bizi de çok mutlu ediyor. Bu ameliyat tekniğiyle yaklaşık yarım saat içerisinde aslında biz bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Biz kornea naklini yapmadan önce hastamızın görmesi artık yüzde 1’ler civarına, el hareketi düzeyine düşmüştü. Ameliyattan sonra onun da bizim de yüzümüz gülmeye başladı. Çünkü görmesi oldukça arttı, fonksiyonel hayatına, yaşamına geri döndü. Hastamızı sağlığına kavuşturmaktan dolayı mutluyuz, bu sadece burada biten bir süreç değil sürekli biz de takip olacak. Diğer gözü de çok çok az el hareketi düzeyinde görüyor. Yüzdelerle ifade etmek gerekirse yüzde 1-2’ler diyebiliriz”