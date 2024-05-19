878 milyon TL SED ödemesi yaptık

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve bu hizmetleri çocukların farklı ihtiyaçlarına göre çeşitlendirdiklerini belirtti. SED ödemeleriyle çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile şefkati ve sıcaklığı içerisinde yetişmelerinin önemine dikkat çekerek, çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını belirtti. Bu doğrultuda, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayında 878 milyon TL SED ödemesi yaptıklarını açıkladı.