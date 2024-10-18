88 yıl sonra Atatürk’ün pek bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı!

Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafına beğeni yağdı. Atatürk’ün 1936 yılında Dolmabahçe Sarayı bahçesinde çekilen görüntüsü 88 yıl sonra yeniden gündem oldu. Çok az kişinin bildiği fotoğraf görenleri duygulandırdı. Daha önce çok az kişinin gördüğü fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında Dolmabahçe Sarayı bahçesinde yaptığı bir yürüyüş esnasında çekildiği belirtilen fotoğraf, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti.

Atatürk’ün yürüdüğü sırada çekilen ve yıllarca arşivlerde kalan tarihi fotoğraf, dijital tekniklerle yeniden restore edildi. Söz konusu fotoğraf renklendirilerek tekrar yayınlandı.

Restorasyon ve renklendirme çalışmaları sonrasında Atatürk'ün daha önce çok az görülen bu anısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Atatürk’ün 54 yaşında çekildiği fotoğrafta Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde yürürken çekildiği görüldü.

ATATÜRK'ÜN DİĞER FOTOĞRAFLARI DA MERAK KONUSU OLDU

Sosyal medyada bu fotoğrafın paylaşılması üzerine Atatürk’ün daha önce çekilen ancak pek bilinmeyen fotoğrafları yeniden merak konusu oldu.

Bir başka resimde ise Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nın bir bölümünde açılan ve devletin ilk resim ve heykel müzesi’nin açılışına katıldığı görüldü.

Söz konusu fotoğrafta beraberinde heyetle birlikte Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilk tarih profesörleri arasında olan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Türk devrim tarihi kürsüsünü kuran manevi kızı Afet İnan’ın yanına geldiği görüldü.

20 Eylül 1937 yılında çekilen fotoğrafta büyük bir kalabalık görülürken aralarında dönemin başbakanı İsmet İnönü’nde olduğu görüldü.