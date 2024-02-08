9 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor

Kaynak: AA
9 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor
AKP'nin kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, Sağlık kurumlarına alınacak sözleşmeli personel sayısı 36 bine çıkarılacak.

AKP’nin sunduğu ve Meclis Sağlık Komisyonu tarafından onaylanan yeni kanun teklifi, kamuda sağlık sektöründe bir dizi düzenlemeyi içeriyor.

Bu düzenlemeler arasında, sağlık çalışanlarına yapılan ödemelerden ilaç teminine kadar birçok konu bulunuyor. Ayrıca, sağlık kurumlarında istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek.

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Yeni teklif, yan dal hizmetlerini teşvik etmek için ödemeleri artırıyor. Eczanelere yönelik denetimlere eczacıların da dahil edilmesi planlanıyor. Bu denetimler, belirlenen resmi doktorlar veya eczacılar tarafından gerçekleştirilecek.

Ebelerin görev tanımları da bu kanun teklifi ile yeniden düzenleniyor. Ebeler, gebelik testi yapmanın yanı sıra, gebelik sürecini takip edecek ve muayene edecek. Ayrıca, normal doğumları gerçekleştirebilecek ve doğum sırasında küçük cerrahi müdahalelerde bulunabilecekler.

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İlaçların ruhsatlandırılma süreçlerinin hızlandırılması da teklifin bir parçası. Diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı muayenelerinde, bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam etme imkanına sahip olacaklar.

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