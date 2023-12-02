9 ilde gerçekleşen 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama

Bitlis merkezli 9 ilde gerçekleştirilen terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 88 kişiden 46'sı tutuklandı.

KAYNAK: DHA
9 ilde gerçekleşen 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Bitlis merkezli 9 ilde 113 farklı adrese emniyet, jandarma ve MİT tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi.

113 ADRESTE 88 GÖZALTI

Bitlis’te 44, Van’da 23, Siirt’te 15, İstanbul’da 23, Mersin’de 2, Muğla’da 2, Adana’da 2, Mardin’de 1 ve Düzce’de 1 olmak üzere toplam 113 adrese düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 123 adet tabanca fişeği, 18 av tüfeği, 218 adet av tüfeği fişeği, 5 AK 47 kalaşnikof şarjörü, 28 adet cep telefonu ve sim kartları, 11 CD, 4 laptop ve tablet bilgisayar, 7 örgütsel yayın ile 4 adet örgütsel poster ele geçirildi.

bitlis-merkezli-9-ildeki-teror-operasyonlarinda-46-tutuklama-1338-dhaphoto1.jpg

88 KİŞİDEN 46'SI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 88 şüpheliden 46’sı tutuklanırken, 42'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında yakalanamayan 2 kişi için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

bitlis-merkezli-9-ildeki-teror-operasyonlarinda-46-tutuklama-1338-dhaphoto2.jpg

bitlis-merkezli-9-ildeki-teror-operasyonlarinda-46-tutuklama-4575-dhaphoto1.jpg

bitlis-merkezli-9-ildeki-teror-operasyonlarinda-46-tutuklama-4575-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
CHP’den asgari ücret açıklaması. 'Bunu bir lütuf olarak sunmasınlar' Gündem
CHP’den asgari ücret açıklaması. 'Bunu bir lütuf olarak sunmasınlar'
Erbakan’dan iddialı tahmin. Partisinin yerel seçimlerde alacağı oy oranını açıkladı Gündem
Erbakan’dan iddialı tahmin. Partisinin yerel seçimlerde alacağı oy oranını açıkladı
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı Gündem
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı
İlhan Palut 'Mutluyuz' dedi, Çağdaş Atan hakemlere ateş püskürdü Spor
İlhan Palut 'Mutluyuz' dedi, Çağdaş Atan hakemlere ateş püskürdü
Aracıyla giderken vurulan şahıs öldü Gündem
Aracıyla giderken vurulan şahıs öldü
Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı Gündem
Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı