Koton halka arzının sonuçları belli oldu.

30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde toplayan Koton, halka arz sonuçlarını açıkladı. Tekstil devi Koton'un halka arzında toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtıldı.

Koton'un açıklamasına göre halkı arz sonucunda toplamda 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Talep toplama ise pay başına 30,50 TL’den gerçekleşti. Halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL'ye ulaşırken 3.471.254 yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtım yapıldığı bilgisi verildi.

KAP'a yapılan açıklamada Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a ayrılan payların 1,4 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ayrılan payların 4,8 katı talep toplandığı, böylece Koton'un halka arzında planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplandığı belirtildi.