9. İstanbul Coffee Festival 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Coffee Festival 2023 yılında “Kahveye Aç Gözlerini" sloganıyla 9. kez kahve severlerle buluştu. 14-17 Eylül arası Tersane İstanbul’da gerçekleşen festivale 50 bin ziyaretçi katıldı.

Müzik, sergi, kahve ve eğlencenin bir arada olduğu festivalde Kolpa, Bedük, Jabbar, Göksel, KÖFN, Can Bonomo gibi sanatçıların yer aldığı 30’dan fazla canlı performans gerçekleşti. Düzenlenen workshoplarda kahve demleme teknikleri ve kahve makinesi nasıl seçilmeli konuları ise dikkat çekti.

DEPREM BÖLGESİNDEN DE KATILIM OLDU

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren kahvecilere ayrılan True Artisan Cafe ise uğrak duraklardan biri olurken, katılımcılar, Kahramanmaraş, Antakya, Gaziantep ve Adana'dan gelen kahveleri tattı. La Marzocco Turkey’in Floransa'dan İstanbul'a Uzanan Yol Accademia Del Caffe Espressro Sergisi ise ilgiyle gezilen alanlar arasında yer aldı.

WORKSHOPLAR DÜZENLENDİ

En çok ilgi çeken workshoplar ise; Kahve Demleme Teknikleri, Soğuk Kahve Demleme Metotları, Ev ve İşyeri İçin Kahve Makinesi Nasıl Seçilmeli, Tüketiciler Nasıl Kahve Sevdiklerini Gerçekten Biliyor Mu? workshopları oldu.

Öte yandan, festivalde yüz boyama atölyeleri ve kahve bardaklarına karikatürler çizimleri ise en çok ilgi gören etkinlikler arasında yer aldı.